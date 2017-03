ಜೀವನ್ಮರಣದ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆಯೂ ಶಿವಣ್ಣನ ನೋಡಲು ಹೊರಟ ಬಾಲಕ

ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಕನ ಕೊನೆಯ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದ ಸ್ನೇಕ್ ಶ್ಯಾಂ.

Story first published: Wednesday, March 8, 2017, 17:08 [IST]

English summary

The boy Jayakumar who is struggling between life and death and has a dream to see Kannada cine superstar Shivaraj Kumar is being fulfilled by Mysore corporator Snake Sham. Jayakumar traveled to Bengaluru to see Shivaraj Kumar in a special ambulance arranged by Snake Sham.