ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಂದರ್ಶನ: 'ನಾನು ಸಾವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾತಾಡಲ್ಲ'

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ-ನಂಜನಗೂಡು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ವರದಿಗಾರ್ತಿ ಎಂಕೆ ಯಶಸ್ವಿನಿ. ಸಾವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ ವೈ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ

Story first published: Monday, April 3, 2017, 12:41 [IST]

English summary

BJP state president BS Yeddyurappa exclusive interview by Oneindia Kannada reporter MK Yashaswini on the backdrop of Nanjangud and Gundlupet by election.