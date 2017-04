ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಆಗಲಿದೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಿಷನ್ 150: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ನಂಜನಗೂಡು ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಿಷನ್ 150 ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

BJP's mission 150 is a fales bomb threat, i will never work chief minister of Karnataka Siddaramaiah told in Nanjangdud, Mysuru today. He was addressing people in by election campaign which is scheduled to be held on April 9th, Sunday.