ಬಯ್ದಾಡಿ ಸೋತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಗೆದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಸಜ್ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಬಾರಿ ನಂಜನಗೂಡು ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತಿತರರನ್ನು ಬಯ್ದಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿ ಬೇಡ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ.

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 12:28 [IST]

English summary

BJP Nanjangud nominee Srinivas Prasad loses blame game. CM Siddaramaaiah instructed campaigners not to blame anyone personally. This strategy workout for Congress.