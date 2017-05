ಮಾಧ್ಯಮದವರೆದುರು ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡಾದ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖ ನೋಡದ, ಮಾತನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರನಡೆದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, May 7, 2017, 12:46 [IST]

English summary

BJP leader Arvind Limbavali face embarrassment in-front of Media, When reporters as asked question about State BJP president BS Yeddyurappa and KS Eshwarappa fued in the party.