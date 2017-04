ನಂಜನಗೂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ

ನಂಜನಗೂಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಕಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 9:20 [IST]

English summary

Since 1957 to 2013 Nanjangud witnessed 13 assembly election. Indian National Congress won 8 times, others 5 time, BJP none.