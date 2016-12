ನೀರು ಖಾಲಿಯಾದ ಕಬಿನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ

ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಚಳಿಗಾಲದ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಟ್ಟು, ಮರಿ ಮಾಡುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 10:25 [IST]

Awesome Photos of migratory birds on a 2016 winter sojourn to Kabini Reservoir. The Kabani dam is built on the River Kabini in the district of Mysuru.