ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಗೆ ಬಂತು ಬೈಕ್ ಛತ್ರಿ

ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಛತ್ರಿ ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಗಿದೆ.

English summary

To fight against heat a Mysuru man invented new idea. His Bike umbrella concept is appriciating by so many people.