ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜೋರು, ನಾವು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಜನರು!

ಏಪ್ರಿಲ್ 13ಕ್ಕೆ ನಂಜನಗೂಡು ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವರೆಗೆ ಕಂಡರಿಯದಂಥ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಭಾರೀ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಗೆಲುವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 11:22 [IST]

English summary

Nanjangud by election result on April 13th. Before that there is huge betting between people about result.