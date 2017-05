ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಸುಗೂಸನ್ನು ಬಲಿಪಡೆದ ಭಾರೀ ಮಳೆ

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ (ಮೇ 10) ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 18:34 [IST]

English summary

Because of heavy rain, 4 months baby dies in Mysuru. The incident took palce in Mysuru.