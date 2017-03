ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್: ಜಗ್ಗೇಶ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿರ್ಬಂಧ?

ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವ ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

One of the Highest rating programmes in Kannada weekend with Ramesh is in controvercy now. Some congress leaders demanded ban on this week episode, which will be telecasted on 1st and 2nd April in Zee Kannada Channel. BJP leader and actor Jaggesh will be the key person in the episode.