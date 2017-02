ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ಬದನಾಳು ಖಾದಿ!

ಬದನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 90 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ

Story first published: Wednesday, February 15, 2017, 13:39 [IST]

English summary

Badanalu Khadi Village Industries prodects has retained its popularity in front of modern clothes. This center is moving ahead with its 90-year Provision.