ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ

ಮೈಸೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 : ಕೆಪಿಎಲ್ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಸೋಮವಾರ ಅರಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

ಸೆ.4ರಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಲ್ ಹಂಗಾಮ ಶುರು

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ಅರಮನೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿ ಅರಮನೆ ಸಫಾರಿ ಆನೆ ರೂಬಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಆನೆಯಿಂದ ಆರ್ಶಿವಾದ ಪಡೆದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬ್ರೆಟ್ ಲೀ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಬ್ರೇಟ್ ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ವೇಗಿ ಇಂದು ಗಂಗೋತ್ರಿ ಗ್ಲೇಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಬಿಜಾಪುರ್ ಬುಲ್ಸ್, ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.

What a great day! Got to visit a beautiful palace here in Mysuru and get blessed by Ruby the Elephant 🐘 @StarSportsIndia pic.twitter.com/iQFDAwXzCH