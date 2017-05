ಬೋಧನೆಗೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಹಾಯ ಅಗತ್ಯ : ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್

ಇಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಬೋಧನೆಗೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಚಿಂತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

English summary

Audio-visual media is very important tool to attract students to school, primary and secondary education minister Tanveer Sait told in Mysuru today.