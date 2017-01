ಎಟಿಎಂ ಚಮತ್ಕಾರ: 4 ಸಾವಿರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 80 ಸಾವಿರ

ಎಟಿಎಂಗೆ ಹಣ ತುಂಬುವವರು ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಥ ಅನಾಹುತವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರುಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 11:14 [IST]

English summary

ATM card swiped to withdraw 4 thousand rupees but customer got 80 thousand rupees in Mysuru Kumabarkoppal Canara bank ATM on Friday.