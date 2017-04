ಪೌಡರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮತಹಾಕಿ!

ಒಂದೊಂದು ಮತವೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಮೂಲ್ಯ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 'ಅರಿವು' ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ.

Story first published: Thursday, April 6, 2017, 17:31 [IST]

A political awareness campaign organised by Arivu organization in Nanjangud, Mysuru, attracts so many people today. The team requests people to cast vote compulsorily in the upcomming (April 9th) by election.