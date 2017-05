ಕಾರಿನ ಬಾಡಿಗೆ 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ.: MUDA ದ ಹೊಸ ಹಗರಣ ಬಯಲು

ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಭತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕಾರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ!

English summary

Another scam of Mysuru City Corporation's has come into light now. People are angry towards MUDA officials' new scam who were spending prople's hard earned money for their own use.