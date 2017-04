ಸಾವಿನಂಚಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಯಳಂದೂರಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ!

ಇದೀಗ ಬೀಸುವ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೋ ಎಂಬ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಂಗನವಾಡಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬೇಡ?

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Anganawadi is being run in a dilapidated structure in Yalandur in Mysuru district. The roof is in bad situation, walls are crumbling, teachers are teaching in fear of losing their life. Parents are not sending their kids to the school.