ಕೆಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ : ಮೈಸೂರಿನ ಐಶ್ವರ್ಯಾಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಸಿಸೆಂಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೈಸೂರು ಮೂಲದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಆರ್. ಕೆಎಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, April 24, 2017, 9:21 [IST]

English summary

Aishwarya R from Mysuru, who works as assistant manager in Reserve Bank of India, Bengaluru got first rank in KAS examination.