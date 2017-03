ಎಸಿಬಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಚೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿ

ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಉನ್ನತೀಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 28 ಸಾವಿರ ರು. ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್.

Written by: ಮೈಸೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

Anti Corruption Bureau officials trapped Chescom's assistant engineer K.S. Venkatesh, while recieving bribe from a electricity contractor on March 14th, 2017.