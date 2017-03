ಮೈಸೂರಿನ ಬಾಳೆತೋಟದಲ್ಲಿ ಅವಿತ ಹುಲಿರಾಯ!

ಬಾಳೆ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಬಾಲರಾಜು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿಯೇ ಹುಲಿ ಬಂದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದೆಯಂತೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A tiger hiding in a banana farm is creating tension among the people in Heggadapura and Naganahalli region in H.D.Kote Taluk, mysuru district. Forest Department officials trying to catch tiger.