ಮೇಲುಕೋಟೆ ದೇವಾಲಯದ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು

ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ತೆರಳಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರಿಗಿನ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಘಟನೆ ಮೇಲುಕೊಟೆ ಚಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 11:40 [IST]

English summary

A man drowned and died in Kalyani (holy pond) in Melukote Cheluvanarayana swamy temple at Pandavapura, Mandya district. The family and also temple authority felt very bad about this unfortunate incident.