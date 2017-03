ಮಾತ್ರೆ ತರಲೆಂದು ರಾತ್ರಿ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಮೈಸೂರಿನ ಯುವಕ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಂದ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

English summary

A man bruttaly killed by some unidentified men in Udayagiri, Mysuru district. The incidet took place on yesterday night. ಉದಯಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಬರ್ಬರ ಕೊಲೆ