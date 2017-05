ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗೇ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದ ವಿಕೃತ ತಂದೆ!

ಪತಿ ಕುಡಿತಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ವಿಕೃತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೇಳಿದರೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Monday, May 8, 2017, 15:32 [IST]

English summary

A father in Mysuru shows obscene videos to his own daughter. Mother has given coplaint to police, and case registered under POCSO act.