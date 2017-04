ಮಂಡ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಚೇರಿಗೆ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು.

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 16:16 [IST]

English summary

A fake bomb threat creates tension in Mandya railway station today. Anti bomb squad investigates and it confirms that, call is fake.