ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿದ ಕಾರು: ಬೈಕ್ ಭಸ್ಮ

ಗಾಯತ್ರಿಪುರಂ ನಿವಾಸಿ ಸಂತೋಷ್ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ವರ್ಣಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆಯಿಂದ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಕಾರಿನ ಹಿಂಭಾದ ಚಕ್ರ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾರು ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್

English summary

Fire erupted whe a Hyndai Verna car hits Power pole. Another man's bike burnt in the place. Incident took place in Mysuru.