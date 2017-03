ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಎಚ್1ಎನ್1 ರುದ್ರ ನರ್ತನಕ್ಕೆ 8 ಬಲಿ

ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 129 ಎಚ್1ಎನ್1 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆಗೆ ಭೀಕರ ಖಾಯಿಲೆಯ ರುದ್ರ ನರ್ತನಕ್ಕೆ 8 ಜನ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

In just a span of two and half months, 129 H1N1 positive cases reported in Mysuru district. Which includes eight deaths.