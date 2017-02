ಜರ್ಮನಿ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಮೂವರು ಶಂಕಿತರ ವಿಚಾರಣೆ

ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ಈಚೆಗೆ ಜರ್ಮನಿ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Wednesday, February 22, 2017, 12:19 [IST]

English summary

3 suspects arrested by KR police in German woman Jennifer sexual assault case. She sexually assaulted by an unknown in Mysuru Chamundi hills.