ವಿದ್ಯತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂವರ ಸಾವು

ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಟೌಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ವೇಳೆವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಮೂವರು ದುರ್ಮರಣಕ್ಕೀಡಾದ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Friday, April 14, 2017, 10:57 [IST]

English summary

3 men dies by an extention cord. They were preparing for Ambedkar Jayanti programme today. 6 others are injured. the incident took place today in Kyatamaranahalli region, Mysuru.