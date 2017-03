ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ-ತಾತನ ಕೊಲ್ಲಲು ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟ ಮೊಮ್ಮಗಳು!

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 22 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ತನಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದ ತಾತ-ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಪೊಲೀಸರು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲಾಗಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, March 16, 2017, 16:05 [IST]

English summary

Priyadarshini- A 22 year old girl set fire to home to kill grand parents in Lakshmikanth nagar, Mysuru