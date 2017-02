ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ 500ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಮಹಿಳೆ

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ತೂಕದ ಮಹಿಳೆ ಈಗ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ 36 ವರ್ಷದ ಎಮಾನ್ ಅಹಮದ್ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಲು ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಶನಿವಾರ(ಫೆಬ್ರವರಿ 11) ದಂದು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Thirty-six-year-old Egyptian woman who is known to be the world’s heaviest, arrived in Mumbai early on Saturday. Eman Ahmed Abd El Aty, who weighs 500 kgs, travelled for over five hours from Alexandria city to Mumbai