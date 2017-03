ಎಂಟು ಕೇಸಿನ ಒಡೆಯ ಗಾಯಕ್ ವಾಡ್ ಗೆ ವಿವಾದವೇನು ಹೊಸತಲ್ಲ!

ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಿಂದಾಗಿ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶಿವ ಸೇನಾ ಸಂಸದ ರವೀಂದ್ರ ಗಾಯಕ್ ವಾಡ್ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ 8 ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.

English summary

He takes pride in assaulting a 60-year-old man and has no remorse over his actions, leave alone apologising, Shiv Sena MP Ravindra Gaikwad doesn't even acknowledge that he is in the wrong. Gaikwad has eight criminal cases against him, including one for culpable homicide.