ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಹೆಸರು ಮುಂದಿಟ್ಟ ಶಿವಸೇನೆ

ಇನ್ನೇನು ಬರುವ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣವ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಶಿವಸೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.

Story first published: Monday, March 27, 2017, 17:25 [IST]

English summary

Mohan Bhagwat the chief of the RSS is the Shiv Sena's choice for President of India. The Shiv Sena which an NDA members has told the BJP to reconsider the name of the RSS chief as the next President of India.