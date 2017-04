ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್? ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಫೋಟೋ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷರಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ ಅವರ ಚಿತ್ರ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಿನೋದ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿದೆ.

English summary

Vinod Khanna's looks extremely pale and reports are doing the round that he's suffering from bladder cancer. However, no confirmation has been given out by his family members and the hospital and we wish him a speedy recovery.