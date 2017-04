ಚಿರನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ ಗಾನಕೋಗಿಲೆ ಕಿಶೋರಿ ಅಮೋನ್ಕರ್

84ರ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕಿಶೋರಿ ಅಮೋನ್ಕರ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ, ವೇದಿಕೆಗೇ ಯೌವನ ಬಂತೇನೋ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅವರ ನಡೆ-ನುಡಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ವಯೋಸಹಜ ದಣಿವಿನ ಕುರುಹೂ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

Subscribe to Oneindia Kannada

The works of Kishori Amonkar will always remain popular among people for years to come. https://t.co/iGFxmy8Mlj

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 12:11 [IST]

English summary

Veteran Singer, Padmavibhushan Kishori Amonkar (84) passes away in her Mumbai house on 3rd April. She was suffering from illhealth and is reported to have died in sleep. Her contribution to the Hindustani Music is incredible. Her death creates vacuum in the mucical field now.