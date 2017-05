ಚಕ್ಕುಲಿ ಕದ್ದ ಚಿಣ್ಣರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾರದ ಅಮಾನವೀಯ ಶಿಕ್ಷೆ ತರವೇ?

ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕದ್ದ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಕೇಶ ಮುಂಡನ ಮಾಡಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಹಾರ ಹಾಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಮುಂಬೈಯ ಉಲ್ಹಾಸ್ ನಗರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

Two children from Ulhasnagar, Mumbai have allegedly stolen food in a shop. What is the shop owners' reaction for that will really an inhuman act. Shop owner and his two sons have caught the children and stripped, tonsured and paraded them with a garland of slippers. Isn't it inhuman?