ಈ ಅಶಿಕ್ಷ 'ಶಿಕ್ಷಕ'ನನ್ನು ಜನರು ಅದ್ಹೇಗೆ ಆರಿಸಿದರೋ?

ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸದನದಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು, ರಂಜಾನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಗಂಟಲಿಗೆ ಆ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ತುರುಕಿ ರಾದ್ಧಾಂತ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದರು ರವೀಂದ್ರ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್.

Story first published: Saturday, March 25, 2017, 14:12 [IST]

English summary

He was a college teacher before entering into the world of politics. Ravindra Gaikwad has been in the news for all the wrong reasons and it is strange that the Shiv Sena has not thrown him out of the party as yet.