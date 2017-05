ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ ಗಾಯಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್!

ಗಾಯಕ ಅಭಿಜಿತ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಖಾತೆ ಬಂದ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಗಾಯಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"I'm no Right Wing, no Left Wing...but I guess here, you have to belong somewhere" Sonu Nigam announces he's quiting Twitter in 24 tweets pic.twitter.com/qDcqORL0OD

Story first published: Wednesday, May 24, 2017, 12:26 [IST]

English summary

Singer Sonu Nigam, in a series of tweets, had announced that he would quit Twitter. Siding with singer Abhijeet and actor Paresh Rawal, he claimed that the platform had no "balance" and was "one-sided" with hate all around.