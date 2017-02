ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಅಣಕಿಸಲು ಹೋಗಿ ತಿರುಗೇಟು ತಿಂದ ಲೇಖಕಿ

ಮುಂಬೈ, ಫೆಬ್ರವರಿ 22: ವಿವಾದಿತ ಜನಪ್ರಿಯ ಲೇಖಕಿ ಶೋಭಾ ಡೇ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಅಣಕಿಸಲು ಹೋಗಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡೇ ಅವರು ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆಯುಳ್ಳ ಪೊಲೀಸರೊಬ್ಬರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಕತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ.



ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರಾದ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎಂದು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪೇದೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿ 'ಹೆವಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್' ಎಂದು ಡೇ ಅವರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.



We love puns too Ms De but this one is totally imisplaced. Uniform/official not ours. We expect better from responsible citizens like you. https://t.co/OcKOoHO5bX