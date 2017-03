ಶಿವಸೇನಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಹದೇಶ್ವರ್ ಮುಂಬೈ ಮೇಯರ್

ಬೃಹನ್ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದರ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಶಿವಸೇನೆಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಹದೇಶ್ವರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯು ಶಿವಸೇನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ದೋಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ

Story first published: Wednesday, March 8, 2017, 15:00 [IST]

English summary

Vishwanath Mahadeshwar was elected Mumbai's new mayor on Wednesday morning by a show of hands in which the BJP supported the Shiv Sena corporator, handing over control of the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), Asia's richest civic body, to its ally again.