ಯೋಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಫಡಣವೀಸ್ ಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ ಶಿವಸೇನೆ

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಾಠ ಕಲಿಯಲಿ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ದೋಸ್ತ್ ಆಗಿರುವ ಶಿವಸೇನೆಯೇ ಚುಚ್ಚಿದೆ. ರೈತರ ಸಾಲಮನ್ನಾದಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ

Story first published: Monday, April 10, 2017, 18:40 [IST]

English summary

The Shiv Sena on Monday lavished praises on Yogi Adityanath for taking quick decisions for the people’s welfare and asked Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis to take lessons from his Uttar Pradesh counterpart.