ಸಾವಿರ ರುಪಾಯಿ ನೋಟು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆರ್ ಬಿಐ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ತಯಾರಿ

ಸಾವಿರ ರುಪಾಯಿ ನೋಟು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ 500 ರುಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಾವಿರ ರುಪಾಯಿ ನೋಟು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬರಲಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, February 21, 2017, 10:02 [IST]

English summary

The Reserve Bank is all set to launch the new Rs 1,000 note. The launch of the new series Rs 1,000 note scheduled for January 2017 was delayed due to a pressing need to put in circulation the Rs 500 notes.