ಪಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ ರಿಷಿ ಈಗ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ

ಮುಂಬೈ, ಆಗಸ್ಟ್ 14: ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮೈಮೇಲೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ, ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಗೆ ಬಲು ಪ್ರೀತಿಯೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಅವರು, ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು (ಆಗಸ್ಟ್ 14) ಆ ದೇಶದ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಟ್ವೀಟ್: 'ಚೀಚೀ'ಗೆ ಛೀ ಥೂ ಎಂದು ಬೈದ ಟ್ವಿಟ್ಟಿಗರು!

ರಿಷಿ ಅವರ ಶುಭಾಷಯ ಸರಿಯೋ, ತಪ್ಪೋ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿ ಟ್ವಿಟ್ಟಿಗರ ಸಮುದಾಯವೇ ಎರಡು ಬಣಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಣ ರಿಷಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಣ ಅವರ ನಡೆಯನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆಯೇ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾಗೂ ಮಸೀದಿಗಳುಳ್ಳ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ಹಾಕಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ (ಯುಮ್-ಎ-ಆಜಾದಿ) ಶುಭಾಷಯಗಳು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ, ಹಲವರಿಂದ ಶಹಬ್ಬಾಸ್ ಗಿರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಇಂಥ ನಡೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮತ್ತೂ ಕೆಲವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಡಿ ಕಾರಿ, ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು 'ಉಗ್ರವಾದಿ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Wishing all my friends from Pakistan a Happy "Youm -e- Azaadi" ka din. Happy Independence Day! Let Peace, brotherhood and Love prevail! pic.twitter.com/Fi3dAZxDIG

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ, ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಾದದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ದರು ರಿಷಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿಯವರು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವೊಂದನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗ ಜೆರ್ಸಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ರಿಷಿ, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಂದಲೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಸಂಭ್ರಮ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು.

Congratulations Pakistan! You enter finals? Wow! Good to see you wearing our colour BLUE! Get ready to be BLUED now! We will BLUE you away!