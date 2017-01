'ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ನಡೆಯಿಂದ ಆರ್ ಬಿಐ ಇಮೇಜ್ ಗೆ ಭಾರೀ ಡ್ಯಾಮೇಜ್'

ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಅಪನಗದೀಕರಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಮೇಜ್ ಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ ಬಿಐ ನೌಕರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

English summary

Feeling "humiliated" by events since demonetisation, RBI employees today wrote to Governor Urjit Patel protesting against operational "mismanagement" in the exercise and Government impinging its autonomy by appointing an official for currency coordination.