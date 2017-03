ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ 10 ರುಪಾಯಿ ನೋಟು

10 ರುಪಾಯಿ ಹೊಸ ನೋಟನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

Story first published: Thursday, March 9, 2017, 19:16 [IST]

English summary

The Reserve Bank of India today said that it will soon issue ₹10 denomination notes with enhanced security features for circulation. "All the banknotes in the denomination of ₹10 issued by the RBI in the past will continue to be legal tender," RBI added. The note will bear the year of printing on its backside.