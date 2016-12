ಚಿತ್ರಗಳು: ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಮೋದಿಯಿಂದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರವಾಸ ನಿರತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶನಿವಾರದಂದು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಶಿಲಾಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for the grand memorial of Chhatrapati Shivaji Maharaj on board a hovercraft in the Arabian Sea off Mumbai coast on Saturday(December 24).