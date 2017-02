ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತು ಭಾರೀ ವಿಮಾನ ದುರಂತ

ಮುಂಬೈನಿಂದ ಚಂಡೀಗಢಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಇಂಡಿಯೋ ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಗೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಸುರಕ್ಷಾ ಬಾಗಿಲು (ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ) ತೆಗೆದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ದುರಂತ ನಡೆಯಲಿತ್ತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A major security breach was reported in IndiGo flight as a passenger opened the safety door right before the flight was supposed to take off. The flight was scheduled from Mumbai to Chandigarh when this breach was happened.