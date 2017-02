ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ ಶೋಭಾ ಡೇ ಟ್ವೀಟ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಢೂತಿ ಪೊಲೀಸ್ !

ಲೇಖಕಿ ಶೋಭಾ ಡೇ ಅವರ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಂದಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಈಗ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Tuesday, February 28, 2017, 14:04 [IST]

English summary

Daulatram Jogawat, an inspector with Madhya Pradesh police at whom columnist Shobhaa De had poked fun over his obese physical condition in a tweet, is undergoing a series of tests at a hospital here to determine the diseases he suffers from and if bariatric surgery could help him, a statement said