ನಿರ್ಮಾಪಕನಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ವಿರುದ್ಧ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್!

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶಕೀಲ್ ನೂರನಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ವಿರುದ್ಧ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ದತ್ ರಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರು ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Sunday, April 16, 2017, 7:13 [IST]

English summary

Non -bialable arrest warrant issued against Actor Sanjay Dutt over alleged threat to producer Shakil Noorani.