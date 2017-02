ಪಿಗ್ಗಿ ಬಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು, ಕಿಲಾಡಿ ಕೊಲೆಗಾರನ ಗ್ರೇಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್!

ನವೀ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಹಣದಾಸೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಮಾನತಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರುವಂತಾಗಿದೆ. ಕಿಲಾಡಿ ಕೊಲೆಗಾರ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೂಡಿದ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಿಗ್ಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Wednesday, February 15, 2017, 15:05 [IST]

English summary

In an interesting turn of events, 10 policemen from the jail escort party of Navi Mumbai police have come under the scanner for helping a prisoner awaiting trial to flee from the hospital, allegedly so he could spend some 'quality time' with his wife at a south Mumbai hotel.